Пожар в доме в Баку

В Сураханском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Отмечается, что на втором этаже двухэтажного дома общей площадью 172 кв.м (каждый этаж 86 кв.м) сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной из комнат и предметы домашнего обихода на площади 20 кв.м, а также потолок коридора на площади 30 кв.м.

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен.