https://news.day.az/society/1542732.html Пожар в доме в Баку
Пожар в доме в Баку
В Сураханском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Отмечается, что на втором этаже двухэтажного дома общей площадью 172 кв.м (каждый этаж 86 кв.м) сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной из комнат и предметы домашнего обихода на площади 20 кв.м, а также потолок коридора на площади 30 кв.м.
Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен.
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