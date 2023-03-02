https://news.day.az/society/1542748.html Названа причина смерти гаджи Шахина Гасанли
Названа причина смерти гаджи Шахина Гасанли
Полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель гаджи Шахин Гасанли скончался ночью от сердечного приступа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили его родственники.
Отметим, что церемония прощания с Шахином Гасанли пройдет в мечети Мешади Дадаш.
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