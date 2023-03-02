Названа причина смерти гаджи Шахина Гасанли
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Полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель гаджи Шахин Гасанли скончался ночью от сердечного приступа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили его родственники.

Отметим, что церемония прощания с Шахином Гасанли пройдет в мечети Мешади Дадаш.