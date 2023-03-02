Где пройдет церемония прощания с гаджи Шахином Гасанли?

Управление мусульман Кавказа (УМК) опубликовало заявление о кончине гаджи Шахина Гасанли, имама мечети Мешади Дадаш, известного богослова и общественного деятеля.

Как сообщает в четверг Day.Az, в заявлении говорится, что церемония прощания с гаджи Шахином пройдет в мечети Мешади Дадаш, где он осуществлял деятельность на протяжении долгого времени.

Отметим, что гаджи Шахин скончался сегодня утром от сердечного приступа.