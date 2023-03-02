Вниманию поступающих в вузы и колледжи

Сегодня в Азербайджане начинается прием документов в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (колледжи) на основе полного среднего образования (11 классов).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

В текущем году прием заявлений для поступления в вузы пройдет в два этапа (для желающих участвовать в конкурсе по V группе специальностей - в один этап) через интернет.

Первый этап приема документов пройдет с 1 по 15 марта 2023 года, а второй этап продлится с 15 апреля до 5 мая.

Отметим, что желающие принять участие в конкурсе могут перейти по ссылке, где необходимо создать "личный кабинет" и заполнить соответствующую форму.