https://news.day.az/society/1542876.html В Физули обнаружены фрагменты человеческих костей
В Физули обнаружены фрагменты человеческих костей
1 марта во время операций по разминированию, проводимых на территории освобожденного села Гараханбейли Физулинского района, были обнаружены предположительно человеческий череп и фрагменты костей.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.
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