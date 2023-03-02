В Физули обнаружены фрагменты человеческих костей

1 марта во время операций по разминированию, проводимых на территории освобожденного села Гараханбейли Физулинского района, были обнаружены предположительно человеческий череп и фрагменты костей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.