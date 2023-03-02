Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако местами возможна изморось, периодически усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным южным.

Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6 °С тепла, днем - 8-13 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 70-80 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горах - снег, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8 °С градусов тепла, днем - 12-17 °С тепла. В горах ночью - 2-7°С мороза, днем - 3-8°С тепла.