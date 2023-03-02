https://news.day.az/society/1542922.html Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, сотрудниками пограничных отрядов пограничных войск Государственной пограничной службы "Горадиз", "Гёйтепе" и "Лянкяран" 1 и 2 марта была предотвращена контрабанда на территорию Азербайджана наркотических средств общим весом 62 килограмма 764 грамма.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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