Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, сотрудниками пограничных отрядов пограничных войск Государственной пограничной службы "Горадиз", "Гёйтепе" и "Лянкяран" 1 и 2 марта была предотвращена контрабанда на территорию Азербайджана наркотических средств общим весом 62 килограмма 764 грамма.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.