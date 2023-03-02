Крупная кража в Баку

Из бакинской квартиры были украдены золотые украшения на сумму 120 тысяч долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В 41-ое отделение полиции поселка Бадамдар Сабаильского района поступила информация о том, что в одной из квартир в указанном районе произошла кража.

Сотрудники полиции провели соответствующее расследование и выяснили, что в период с декабря прошлого года по 26 февраля текущего года из квартиры при невыясненых обстоятельствах были похищены золотые украшения на сумму 120 тысяч долларов США.

В результате проведенных оперативных мероприятий возникли подозрения в том, что кражу совершили жители столицы С.Рзабейли и его знакомый Э.Агаев.

Подозреваемые были задержаны и переданы следствию.