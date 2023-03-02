Проводится расследование в связи со смертью гаджи Шахина Гасанли

Проводится расследование в связи со смертью гаджи Шахина.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, передает Day.Az.

"В прокуратуре Ясамальского района Баку проводится расследование по факту смерти 2 марта Шахина Гасанли (гаджи Шахина), 1974 года рождения, в своем доме, расположенном в Ясамальском районе столицы", - говорится в сообщении.