https://news.day.az/society/1543018.html Начальник Шекинского регионального Управления культуры освобожден от занимаемой должности
Начальник Шекинского регионального Управления культуры освобожден от занимаемой должности
Начальник Шекинского регионального Управления культуры Министерства культуры Азер Юсубов освобожден от занимаемой должности за серьезные недочеты в работе.
Как сообщает Day.Az, в свою очередь начальнику Хачмазского регионального Управления культуры Вюсалу Гусейнову был вынесен строгий выговор с последним предупреждением за серьезные недочеты в работе.
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