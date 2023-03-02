Начальник Шекинского регионального Управления культуры освобожден от занимаемой должности
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Начальник Шекинского регионального Управления культуры Министерства культуры Азер Юсубов освобожден от занимаемой должности за серьезные недочеты в работе.

Как сообщает Day.Az, в свою очередь начальнику Хачмазского регионального Управления культуры Вюсалу Гусейнову был вынесен строгий выговор с последним предупреждением за серьезные недочеты в работе.