Начальник Шекинского регионального Управления культуры освобожден от занимаемой должности

Начальник Шекинского регионального Управления культуры Министерства культуры Азер Юсубов освобожден от занимаемой должности за серьезные недочеты в работе.

Как сообщает Day.Az, в свою очередь начальнику Хачмазского регионального Управления культуры Вюсалу Гусейнову был вынесен строгий выговор с последним предупреждением за серьезные недочеты в работе.