https://news.day.az/society/1543031.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 376 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 118, вторую - 101, три и более - 134, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 23 человека.
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