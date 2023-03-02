Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 376 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 118, вторую - 101, три и более - 134, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 23 человека.