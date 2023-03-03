https://news.day.az/society/1543128.html Сегодня в село Агалы Зангиланского района переселены еще десять семей - ФОТО
Сегодня в село Агалы Зангиланского района переселены еще десять семей - ФОТО
Начался очередной этап Большого Возвращения в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, на данном этапе на свои родные земли переселяются очередные 20 семей - 94 человека.
Из них 10 семей, состоящих из 50 человек, были переселены 28 февраля, а 10 семей, состоящих из 44 человек - сегодня.
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