В Азербайджане ожидается улучшение дорожного движения
В ближайшие два года ожидается улучшение в Азербайджане дорожного движения.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в пятницу руководитель программы "Восточного Партнерства" представительства Европейского Союза в Азербайджане Ульвия Абдуллаева в ходе конференции на тему "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".
По ее словам, проект по укреплению безопасности дорожного движения - это первый твининг-проект, реализуемый совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.
"До сегодняшнего дня ЕС и Азербайджан реализовали около 50 твининг-проектов. Этот проект позволит нам в первую очередь усилить сотрудничество с Польшей и Литвой, а также дорожными структурами этих стран", - отметила она.
Абдуллаева сказала, что в Азербайджане принята госпрограмма по усилению дорожной безопасности и ЕС нацелен содействовать реализации этой программы.
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