В Азербайджане ожидается улучшение дорожного движения

В ближайшие два года ожидается улучшение в Азербайджане дорожного движения.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в пятницу руководитель программы "Восточного Партнерства" представительства Европейского Союза в Азербайджане Ульвия Абдуллаева в ходе конференции на тему "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

По ее словам, проект по укреплению безопасности дорожного движения - это первый твининг-проект, реализуемый совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"До сегодняшнего дня ЕС и Азербайджан реализовали около 50 твининг-проектов. Этот проект позволит нам в первую очередь усилить сотрудничество с Польшей и Литвой, а также дорожными структурами этих стран", - отметила она.

Абдуллаева сказала, что в Азербайджане принята госпрограмма по усилению дорожной безопасности и ЕС нацелен содействовать реализации этой программы.