В Агдаме сгорел автомобиль

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Как отмечается, в поселке Гузанлы столкнулись два легковых автомобиля марок Mercedes-Benz и ВАЗ.

В результате загорелась моторная часть легкового автомобиля Mercedes-Benz.

Остальная часть автомобиля и еще одно транспортное средство были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделением пожарной части.