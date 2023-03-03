https://news.day.az/society/1543171.html В Агдаме сгорел автомобиль
В Агдаме сгорел автомобиль
В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Как отмечается, в поселке Гузанлы столкнулись два легковых автомобиля марок Mercedes-Benz и ВАЗ.
В результате загорелась моторная часть легкового автомобиля Mercedes-Benz.
Остальная часть автомобиля и еще одно транспортное средство были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделением пожарной части.
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