Евросоюз нацелен свести дорожные происшествия к нулю

Европейский союз к 2050 году нацелен свести дорожные происшествия к нулю.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в пятницу директор польского Центра транспортных проектов ЕС Йоанна Лех в ходе конференции на тему "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

По ее словам, те шаги, которые планируется предпринять в этом направлении, будут применяться и в Азербайджане.

"Мы готовы представить Азербайджану лучшую практику не только Польши, но и стран Европы и мы уверены, что в ближайшие два года в области безопасности движения на дорогах Азербайджана будет сделано много работ и достигнуто большое продвижение", - добавила она.