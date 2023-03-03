Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Ночью местами морось, в первой половине дня возможен туман. Периодически усиливающийся юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 9-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах республики преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами осадки, в горах возможен снег. В отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.