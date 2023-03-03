Когда наступят ночи аль-Кадр в месяце Рамазан?

Согласно календарю, составленному Шамахинской астрофизической обсерваторией на основании запроса Управления мусульман Кавказа (УМК), первый день месяца Рамазан приходится на 23 марта.

Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА заместитель председателя УМК Фуад Нуруллаев.

По его словам, в этом году ночи предопределения (аль-Кадр, Ахъя) приходятся на 18-й, 20-й и 22-й дни месяца Рамазан, то есть на 9, 11 и 13 апреля соответственно.

Ф.Нуруллаев добавил, что ночь предопределения приходится и на 26-й день месяца Рамазан, то есть на 17 апреля.

Напомним, что 21 и 22 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.