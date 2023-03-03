Община Западного Азербайджана призвала ПАСЕ начать мониторинг в связи с обеспечением прав изгнанных из Армении азербайджанцев

Община Западного Азербайджана призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) начать мониторинг в связи с правом изгнанных из Армении азербайджанцев по возвращению в свои дома.

Об этом Day.Az сказали в пятницу в пресс-службе Общины.

Было отмечено, что изгнание Арменией азербайджанцев из своих домов и невозможность их безопасного и достойного возвращения является серьезным нарушением обязательств, взятых этой страной в рамках Совета Европы в области прав человека, в том числе вытекающих из Европейской конвенции о правах человека и Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств.

Община Западного Азербайджана считает, что вопрос прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, должен стать предметом процедуры мониторинга ПАСЕ по выполнению этой страной взятых на себя обязательств. Учитывая это, Община Западного Азербайджана обратилась с письмом на этот счет к содокладчикам Мониторингового комитета Киммо Кильюнену и Бориане Эберг, призвав их начать процедуру мониторинга по выполнению Арменией обязательств в области обеспечения прав по возвращению изгнанных из этой страны азербайджанцев.

Рассмотрение этого вопроса в рамках процедуры мониторинга является не только обязанностью Мониторингового комитета, но и внесет большой вклад в универсальное и эффективное признание и соблюдение прав человека, а также в установление устойчивого мира и безопасности.

Было отмечено, что Община готова к диалогу с Мониторинговым комитетом ПАСЕ по этому вопросу.