https://news.day.az/society/1543282.html Важная новость для тех, кто не может получить удостоверение личности
Важная новость для тех, кто не может получить удостоверение личности
Омбудсмен выдвинула предложение в связи с достигшими совершеннолетия гражданами, которые не могут получить удостоверение личности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2022 год.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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