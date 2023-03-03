Важная новость для тех, кто не может получить удостоверение личности

Омбудсмен выдвинула предложение в связи с достигшими совершеннолетия гражданами, которые не могут получить удостоверение личности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2022 год.

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