В Азербайджане предложено предоставление за госсчет дополнительных учебных пособий в школах

В Азербайджане предложено выдавать дополнительные учебные пособия в школах за счет государства.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.

В докладе, наряду с основными учебными пособиями, предоставляемыми учащимся средних школ, предлагается финансировать за счет государственного бюджета выдачу дополнительных учебных пособий.

Также отмечено, что необходимо увеличить штат психологов, определяемый в соответствии с числом учащихся в средних школах.