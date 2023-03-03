https://news.day.az/society/1543291.html В Азербайджане предложено предоставление за госсчет дополнительных учебных пособий в школах
В Азербайджане предложено предоставление за госсчет дополнительных учебных пособий в школах
В Азербайджане предложено выдавать дополнительные учебные пособия в школах за счет государства.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.
В докладе, наряду с основными учебными пособиями, предоставляемыми учащимся средних школ, предлагается финансировать за счет государственного бюджета выдачу дополнительных учебных пособий.
Также отмечено, что необходимо увеличить штат психологов, определяемый в соответствии с числом учащихся в средних школах.
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