https://news.day.az/society/1543304.html В Азербайджане нужно усилить контроль над качеством лекарств - отчет омбудсмена
В Азербайджане нужно усилить контроль над качеством лекарств - отчет омбудсмена
Качество лекарственных препаратов является одним из вопросов, вызывающих обеспокоенность.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в отчете уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.
Отмечается, что вопрос качества лекарственных препаратов с одинаковым составом, но производства разных стран требует серьезного подхода. В связи с этим необходимо усилить контроль над качеством лекарств, импортируемых в страну и разрешенных к применению.
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