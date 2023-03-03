В Азербайджане нужно усилить контроль над качеством лекарств

Качество лекарственных препаратов является одним из вопросов, вызывающих обеспокоенность.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в отчете уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

Отмечается, что вопрос качества лекарственных препаратов с одинаковым составом, но производства разных стран требует серьезного подхода. В связи с этим необходимо усилить контроль над качеством лекарств, импортируемых в страну и разрешенных к применению.