Молодежное объединение ПЕА распространило заявление

В некоторых информационных ресурсах и социальных сетях тиражируется недостоверная информация, о том, что заключенный под стражу решением суда по обвинению в совершении растраты в особо крупном размере Джабраил Фарзалиев, в отношении которого возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, является членом Молодежного объединения партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает в пятницу Day.Az, Молодежное объединение партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) внесло ясность в этот вопрос.

"Заявляем, что среди членов Молодежного объединения ПЕА, состоящего из 30 человек, нет человека по имени Джабраил Фарзалиев.

Мы, как Молодежное объединение ПЕА рекомендуем сайтам и пользователям социальных сетей не распространять непроверенную, недостоверную информацию и просим принять во внимание недопустимость и противозаконность подобных действий", - говорится в сообщении.