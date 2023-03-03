Большая часть лекарств стоит дорого

В связи с высокой стоимостью большинства лекарственных средств существует серьезная проблема с доступом нуждающихся лиц, особенно малообеспеченных граждан, к медикаментам, которые требуются на основании медицинских показаний в процессе лечения, проводимого в амбулаторных условиях.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.

"В итоге, малообеспеченным лицам приходится сталкиваться с определенными трудностями: при невозможности получить необходимые медикаменты обостряющееся заболевание приводит к прогрессирующей потере здоровья и трудоспособности, а при вынужденном приобретении этих средств - к заимствованиям. В связи с этим целесообразно принять срочные меры с целью обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех слоев населения. Качество лекарств также является одной из проблем, вызывающих беспокойство. Воздействие на организм препаратов одинакового состава, но произведенное в разных странах, требует серьезного подхода и к вопросу качества этих препаратов. В связи с этим необходимо усилить контроль над качеством лекарственных средств, ввозимых в страну и разрешенных к применению", - отмечается в докладе.