Ограниченные возможности зрения I степени - не преграда для педагогической деятельности – омбудсмен
Предложено разрешить лицам с ограниченными возможностями зрения первой степени заниматься педагогической деятельностью.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2022 год.
С целью обеспечения эффективной защиты прав лиц с ограниченными возможностями зрения первой степени, в том числе в целях предотвращения дискриминации, предложено исключить заболевания "бинокулярная слепота" и "тяжелое нарушение бинокулярного зрения" из "Перечня болезней, не позволяющих заниматься педагогической деятельностью", утвержденного постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 18 февраля 2019 года № 57.
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