https://news.day.az/society/1543344.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за последние сутки выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились, 4 - скончались, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 351 человек вылечился, 10 126 - скончались, число активных больных составляет 171.
За последние сутки в стране проведены 827 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 530 018.
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