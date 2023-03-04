В Шеки автомобиль сбил 65-летнего мужчину
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3 марта, около 21:00, на проспекте Г.Алиева в Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, пытавшегося перейти дорогу Рамазана Гафарлы (1958 г.р.) сбил автомобиль марки KİA.

Пострадавший был госпитализирован в Центральную городскую больницу.

По данному факту в Шекинском ГОП проводится расследование.