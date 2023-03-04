В Ходжалы грузовик упал в водоканал

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и провели соответствующее разбирательство.

Главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов сообщил Trend, что в результате предварительного расследования выяснилось, что житель Бардинского района Сеймур Велиев, управлявший грузовым автомобилем марки "Shacman", не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в водоканал у обочины дороги, передает Day.Az.

Водителю, получившему в результате происшествия различные телесные повреждения, оказали первую медицинскую помощь, после чего направили в больницу.

Разбирательства по данному факту продолжаются.