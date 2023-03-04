Приостановлена работа рентген-кабинетов в ряде медицинских учреждений
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МЧС приостановило рентгенологическую деятельность ряда медучреждений.

Как сообщили Day.Az из МЧС, на основании обращения юридического лица "Бакинский Главный Центр здоровья" Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности были проведены контрольно-ревизионные мероприятия в медицинских учреждениях, где имеется оборудование, считающееся источником ионизирующего излучения.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что в городских поликлиниках № 5 и 39, детских стоматологических поликлиниках № 1 и 2, студенческой поликлинике № 1 и Республиканской больнице ветеранов войны функционируют рентгеновские кабинеты без соблюдения требований радиационной безопасности и без специального разрешения.

В результате мер, принятых агентством в соответствии с требованиями законодательства, деятельность рентгеновских кабинетов вышеуказанных медицинских учреждений была приостановлена.

С учетом сказанного, МЧС еще раз обращается к населению, обращаться в медучреждения, действующие только на основании специального разрешения на проведение рентгенологических и компьютерно-томографических обследований (список учреждений - https://www.fhn.gov.az/index.php?aze/news/xeber/1/1/1/1000).