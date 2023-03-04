https://news.day.az/society/1543501.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение.
Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений.
Было отмечено, что в 10:40 по местному времени в Гаджигабульском районе, в 18 км к северо-западу от станции Ширван, было зафиксировано землетрясение.
Подземные толчки не ощущались. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на глубине 22 км.
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