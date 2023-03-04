В Азербайджане произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений.

Было отмечено, что в 10:40 по местному времени в Гаджигабульском районе, в 18 км к северо-западу от станции Ширван, было зафиксировано землетрясение.

Подземные толчки не ощущались. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на глубине 22 км.