Рашад Даглы доставлен в суд

Исполнитель мейханы Рашад Амиров, более известный как Рашад Даглы, обвиняемый в совершении убийства, сегодня в очередной раз предстанет перед судом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня будет рассмотрено представление следственного органа о продлении выбранной в отношении него меры пресечения.

Напомним, что Р.Даглы 9 ноября прошлого года в поселке Локбатан Гарадагского района Баку нанес 14 ножевых ранений Искендеру Мехтиеву, 1979 года рождения. После совершения убийства Р. Даглы добровольно сдался полиции и признался в совершении убийства. Решением Гарадагского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.