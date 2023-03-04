Стрельба в Баку

В одном из маркетов в Хатаинском районе Баку произошла стрельба. По сведениям очевидцев - один человек погиб.

Как сообщает Day.Az, в связи с инцидентом на месте происшествия работает оперативная группа правоохранительных органов.

Ведется разбирательство. Принимаются меры по задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Будет предоставлена дополнительная информация.