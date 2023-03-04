https://news.day.az/society/1543514.html Стрельба в Баку
Стрельба в Баку
В одном из маркетов в Хатаинском районе Баку произошла стрельба. По сведениям очевидцев - один человек погиб.
Как сообщает Day.Az, в связи с инцидентом на месте происшествия работает оперативная группа правоохранительных органов.
Ведется разбирательство. Принимаются меры по задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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