В Товузском районе улучшается снабжение питьевой водой

В соответствии с государственной программой социально-экономического развития регионов, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, улучшается снабжение питьевой водой семи приграничных сел Товузского района. Проект, реализуемый за счет государственных инвестиций, охватывает села Агдам, Вахидли, Ашагы Ойсюзлю, Юхары Ойсюзлю, Алибейли, Гаджиаллы и Мюлькюлю.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", до сих пор жители сел Агдам и Вахидли удовлетворяли свои потребности в питьевой воде в основном за счет привозной воды. В других селах использовались субартезианские колодцы, предназначенные для орошения, вода из Товузчая и водостоков. В некоторых деревнях, охваченных проектом, водопроводные линии, проложенные жителями в индивидуальном порядке, не позволяли обеспечить нормальное водоснабжение.

В соответствии с утвержденным проектом, питьевая вода в села Агдам и Вахидли будет поступать посредством существующих дренажных устройств и родников, а в села Алибейли, Гаджыаллы, Мюлькюлю, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю из 7 намеченных к бурению субартезианских скважин. Для очистки скважинных вод предусмотрено также строительство хлораторной установки, насосных станций и водохранилищ. По проекту будут построены родники для общего пользования населения.

В настоящее время продолжается строительство межскважинных, магистральных и сетевых водопроводов, а также водохранилищ. К настоящему времени построен 13-километровый участок магистральных водопроводов протяженностью 31 километр. В то же время был построен 111-километровый участок 150-километровой сетевой водопроводной линии. В рамках проекта в 7 селах Товузского района планируется установить 690 родников для общего пользования населения.

Завершение строительно-монтажных работ намечено на лето 2023 года. Реализация проекта позволит улучшить снабжение питьевой водой до 20 тысяч жителей в семи селах Товузского района. Отметим, что наряду с Товузским районом, в настоящее время реализуются проекты по снабжению питьевой водой сел и поселков Газахского, Агстафинского и Нефтчалинского районов.