Генпрокуратура о стрельбе в Баку

В связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в одном из супермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района Баку, в настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Следственного управления, Отдела криминалистики Генпрокуратуры и сотрудники прокуратуры Хатаинского района.

Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.

По указанному факту в прокуратуре проводится расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.