https://news.day.az/society/1543527.html Генпрокуратура о стрельбе в Баку
Генпрокуратура о стрельбе в Баку
В связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в одном из супермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района Баку, в настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Следственного управления, Отдела криминалистики Генпрокуратуры и сотрудники прокуратуры Хатаинского района.
Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.
По указанному факту в прокуратуре проводится расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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