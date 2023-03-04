Продлен срок ареста Рашада Даглы

В Баку рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в отношении исполнителя мейханы Рашада Амирова (Даглы), обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает в субботу Day.Az, на процессе в Гарадагском районном суде представление следственного органа было обеспечено, срок заключения Рашада Амирова продлен на 2 месяца.

Напомним, что Рашад Даглы 9 ноября прошлого года в поселке Локбатан Гарадагского района Баку нанес 14 ножевых ранений Искендеру Мехтиеву, 1979 года рождения. После этого он добровольно сдался полиции и признался в совершении убийства. Решением Гарадагского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.