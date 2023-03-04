Есть погибший и раненые во время стрельбы в Баку

Стали известны имена погибшего и раненых во время вооруженного инцидента в одном из супермаркетов, расположенном в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, погибший - Гасанов Руфат Рахиб оглы. Его застрелили в голову.

Раненые - Шейдаев Самир Руслан оглу, получивший два огнестрельных ранения в область спины. Еще один человек, имя которого не разглашается, ранен в правое плечо.