https://news.day.az/society/1543536.html Есть погибший и раненые во время стрельбы в Баку - ИМЕНА
Есть погибший и раненые во время стрельбы в Баку - ИМЕНА
Стали известны имена погибшего и раненых во время вооруженного инцидента в одном из супермаркетов, расположенном в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, погибший - Гасанов Руфат Рахиб оглы. Его застрелили в голову.
Раненые - Шейдаев Самир Руслан оглу, получивший два огнестрельных ранения в область спины. Еще один человек, имя которого не разглашается, ранен в правое плечо.
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