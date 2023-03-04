https://news.day.az/society/1543546.html Обнародовано расписание ж/д рейсов по маршруту Баку - Габала - Баку
Обнародовано расписание ж/д рейсов по маршруту Баку - Габала - Баку
Железнодорожные рейсы по маршруту Баку - Габала - Баку будут осуществляться по выходным.
Об этом сказали в субботу Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В ЗАО отметили, что в направлении Баку - Габала поезд будет отправляться по субботам в 08:00, а прибывать в 11:20, в обратном направлении (Габала - Баку) он будет отправляться в 19:00 с прибытием в 22:20.
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