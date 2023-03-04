Распространились фото вооруженных лиц, устроивших стрельбу в одном из маркетов в Баку

В Хатаинском районе Баку произошла стрельба в одном из маркетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вооруженные люди напали на инкассаторов, находившихся в это время внутри маркета, убив одного и ранив 2 человек.

Погибший - Гасанов Руфат Рахиб оглу. Он был застрелен в голову. Раненые - Шейдаев Самир Руслан оглу, получивший два огнестрельных ранения в спину, еще один человек, имя которого не называется, был ранен в правое плечо.

Представляем фото вооруженных нападавших.