https://news.day.az/society/1543558.html Распространились фото вооруженных лиц, устроивших стрельбу в одном из маркетов в Баку
Распространились фото вооруженных лиц, устроивших стрельбу в одном из маркетов в Баку
В Хатаинском районе Баку произошла стрельба в одном из маркетов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вооруженные люди напали на инкассаторов, находившихся в это время внутри маркета, убив одного и ранив 2 человек.
Погибший - Гасанов Руфат Рахиб оглу. Он был застрелен в голову. Раненые - Шейдаев Самир Руслан оглу, получивший два огнестрельных ранения в спину, еще один человек, имя которого не называется, был ранен в правое плечо.
Представляем фото вооруженных нападавших.
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