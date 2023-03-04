В Бинагадинском районе Баку произошел взрыв в цехе.

Как сообщили Day.Az в субботу в прокуратуре Бинагадинского района, 4 марта около 10:00 в районную прокуратуру поступила информация о гибели Пярвиза Дадашова, 1982 года рождения, в шиномонтажной мастерской, расположенной на территории данного района.

Предположительно, взорвалось устройство в цеху, работавшее под высоким давлением.

По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование.