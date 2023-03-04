Названа причина взрыва в бакинском цехе

На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о взрыве в шиномонтажном цехе в бакинском поселке Бинагади.

Как сообщили Day.Az в субботу в МЧС Азербайджана, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре места происшествия было установлено, что в принадлежащем гражданину шиномонтажном цехе общей площадью 32 кв. м произошел не сопровождавшийся возгоранием взрыв воздушного компрессора, изготовленного кустарным способом. От воздействия взрывной волны обрушилась кровля цеха. 1 человек, работавший в цехе, погиб.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности.

В связи с инцидентом проводится расследование.