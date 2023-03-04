Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 229 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 63, вторую дозу получили 41, бустерную дозу - 107 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 18.