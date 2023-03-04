Возбуждено уголовное дело в связи с вооруженным нападением в маркете в Баку

Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в одном из гипермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района города Баку, сообщает в субботу Day.Az.

"В результате инцидента сотрудник ОАО "Коммерческий банк Unibank" Самир Шейдаев получил огнестрельные ранения, а сотрудник организовавшего его охрану министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб. Сотрудники прокуратуры и полиции с участием криминалистов и экспертов провели осмотр места происшествия и тела погибшего, проведены другие необходимые действия и изъяты доказательства, представляющие важность для дела. Выявлены основания для подозрения в том, что инцидент произошел в результате вооруженного нападения на потерпевших во время помещения крупной суммы денег в банкомат, принадлежащий указанному банку и установленный в гипермаркете.

В Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11 (убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц, сопряженное с разбоем), 181.3.2 (разбой с целью завладения имуществом в крупном размере) и 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия).

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, подозреваемых в совершении преступления. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах. Еще раз обращаемся с просьбой к представителям СМИ и пользователям социальных сетей не делиться информацией, которая не была уточнена в официальном органе", - говорится в заявлении.