https://news.day.az/society/1543625.html Стало известно, кем был погибший в вооруженном инциденте в Баку
Стало известно, кем был погибший в вооруженном инциденте в Баку
Гашимов Руфат Рахиб оглу, погибший сегодня в результате вооруженного инцидента, произошедшего в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку, был сотрудником Управления военизированной охраны, подведомственного учреждения министерства цифрового развития и транспорта.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства цифрового развития и транспорта в Facebook, передает в субботу Day.Az.
Как отмечается, Управление военизированной охраны сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании инцидента. О результатах общественность будет проинформирована правоохранительными органами.
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