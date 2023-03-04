https://news.day.az/society/1543631.html 2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО
2639 человек получили высококвалифицированную медицинскую помощь в зоне землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО
В мобильном полевом госпитале министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), направленном в Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране, продолжается медицинское обслуживание пострадавших от землетрясения.
Об этом Day.Az сообщили в субботу в МЧС Азербайджана.
Как отмечается, всего за последние сутки 2639 человек, в том числе 562 ребенка получили высококвалифицированную медицинскую помощь.
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