Заявление «Unibank» в связи с вооруженным нападением на супермаркет

Лица, пострадавшие в результате вооруженного нападения на супермаркет в Хатаинском районе, являются сотрудниками Unibank, передает Day.Az со ссылкой на банк.

"Мы глубоко опечалены гибелью охранника Гашимова Руфата Рахиб оглы, который был убит сегодня во время вооруженного нападения на супермаркет, расположенный в Хатаинском районе, и приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего. Сотрудник Unibank, кассир-инкассатор Шайдаев Самир Руслан оглы, получил тяжелые ранения в результате вооруженного нападения. Желаем ему скорейшего выздоровления. Шайдаев Самир Руслан оглы в настоящее время находится на лечении в больнице", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что в целях установления лиц, подозреваемых в совершении преступления, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

"Дополнительная информация о результате следствия будет предоставлена ​​общественности официальными учреждениями. Представителей СМИ и пользователей социальных сетей еще раз просим не делиться недостоверной информацией", - отметили в Unibank.