Подробности операции против участников вооруженного инцидента в Баку

Сегодня произошло вооруженное нападение на один из гипермаркетов в Баку, погиб один человек.

Как стало известно Day.Az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в Сабаильском районе столицы обнаружен один из подозреваемых в совершении преступления - Рухлан Исмаилов (2001 года рождения). Установлено, что он скрывался в доме 19 по улице Тагиева.

Он попытался оказать вооруженное сопротивление полиции при задержании и был ликвидирован в результате принятых мер.

Задержан еще один человек.

Отметим, что в результате вооруженного инцидента, произошедшего в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку сотрудник ОАО "Коммерческий банк Unibank" Самир Шейдаев получил огнестрельные ранения, а сотрудник организовавшего его охрану министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб.