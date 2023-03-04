Момент перестрелки между полицейскими и вооруженными преступниками

Операция по задержанию вооруженных лиц, напавших на гипермаркет в Хатаинском районе Баку, была проведена на площади Фонтанов по улице Низами Сабаильского района.

Как стало известно Day.Az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в Сабаильском районе столицы обнаружен один из подозреваемых в совершении преступления - Рухлан Исмаилов (2001 года рождения). Установлено, что он скрывался в доме 19 по улице Тагиева.

Он попытался оказать вооруженное сопротивление полиции при задержании и был ликвидирован в результате принятых мер.

Day.Az представляет вниманию эти кадры: