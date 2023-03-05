https://news.day.az/society/1543654.html Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Кадры здания, где скрывался один из нападавших на гипермаркет в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня произошло вооруженное нападение на один из гипермаркетов в Баку, погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в Сабаильском районе столицы обнаружен один из подозреваемых в совершении преступления - Рухлан Исмаилов (2001 года рождения). Установлено, что он скрывался в доме 19 по улице Тагиева.
Он попытался оказать вооруженное сопротивление полиции при задержании и был ликвидирован в результате принятых мер.
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