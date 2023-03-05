Дорожная полиция обратилась к водителям

Управление государственной дорожной полиции (ГДП) Баку обратилось к водителям в связи с ремонтно-восстановительными работами на проспекте Нефтяников.

Как сообщил Day.Az главный инспектор управления, майор полицииАраз Аскерли, работы по замене асфальтового покрытия будут проводиться на отрезке между перекрестками с улицей Расула Рзы и проспекта Бюльбюля.

"В связи с этим призываем как можно меньше использовать личные автомобили на указанном участке", - добавил он.