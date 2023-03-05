https://news.day.az/society/1543709.html Дорожная полиция обратилась к водителям
Дорожная полиция обратилась к водителям
Управление государственной дорожной полиции (ГДП) Баку обратилось к водителям в связи с ремонтно-восстановительными работами на проспекте Нефтяников.
Как сообщил Day.Az главный инспектор управления, майор полицииАраз Аскерли, работы по замене асфальтового покрытия будут проводиться на отрезке между перекрестками с улицей Расула Рзы и проспекта Бюльбюля.
"В связи с этим призываем как можно меньше использовать личные автомобили на указанном участке", - добавил он.
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