В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 39 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено два случая смерти от коронавируса.