На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении станции метро "Кероглу";
2. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Круг "20 января".
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