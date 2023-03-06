На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении станции метро "Кероглу";

2. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Круг "20 января".